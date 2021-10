Primi tempi: spettacolo Atalanta a Old Trafford con Pasalic e Demiral. Zenit-Juve 0-0

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di stasera di UEFA Champions League, valide per la terza giornata della fase a gironi.

L’Atalanta è in vantaggio di due reti all’intervallo sul campo del Manchester United: apre il gol di Pasalic al quarto d’ora, abile a mettere in rete il cross di Zappacosta. Al 29′ arriva anche il gol del raddoppio con Demiral sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross perfetto di Koopeminers, il centrale turco supera di testa De Gea. Il primo tempo finisce 2-0 per la Dea, grande chance per Fred nel finale, ma il suo destro non inquadra lo specchio.

Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo lo Zenit ospita la Juventus, la prima vera chance è dei russi con Claudinho: Bernardeschi sbaglia e regala palla a Malcom, bravo a servire il compagno. Poi il tiro del brasiliano viene deviato da Szczesny in tuffo. La prima frazione termina a reti bianche.

Foto: Twitter UCL