Primi tempi: Sheriff-Inter è ancora 0-0, palo di Lautaro. Donnarumma para un rigore e il PSG rimonta

Si sono conclusi i primi 45′ delle gare di questo mercoledì sera di Uefa Champions League, valide per il quarto turno della fase a gironi.

L’Inter non sfonda sul campo dello Sherif, grande chance per Dzeko alla mezz’ora. Un legno colpito da Lautaro Martinez al minuto 39 e nerazzurri padroni del campo.

Liverpool avanti di due reti sull’Atletico Madrid ad Anfield, risultato che piace al Milan e che mantiene vive le, seppur ridotte all’osso, speranze dei rossoneri. Prima Jota, poi Mané, Colchoneros in dieci uomini per il rosso a Felipe.

Avvio choc per il PSG a Lipsia, Nkunku segna dopo soli 8′, poi Andre Silva al 12′ ha dagli undici metri la chance del raddoppio: Donnarumma, suo ex compagno di squadra, gli dice di no. E al minuto 21 arriva il primo gol parigino di Georginio Wijnaldum, che fa addirittura doppietta nel finale di tempo. Rimonta completata.

Ecco tutti i risultati parziali:

Manchester City-Club Brugge 1-1

RB Lipsia-PSG 1-2

Liverpool-Atletico Madrid 2-0

Borussia Dortmund-Ajax 1-0

Sporting CP-Besiktas 3-0

Sheriff-Inter 0-0

Foto: Twitter PSG