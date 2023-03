Primi tempi Serie B: Frosinone avanti sul Venezia (1-0), in vantaggio anche Bari e Spal. Parità sugli altri campi

Sono appena terminati i primi tempi delle sfide delle 15 di Serie B. Il Frosinone conduce la gara dello Stirpe contro il Venezia grazie alla rete di Mulattieri al 15′. Avanti anche il Bari in casa dell’Ascoli grazie alla rete su calcio di rigore di Cheddira. Bianconeri in inferiorità numerica dal 42′ a causa dell’espulsione di Falasco. A ridosso del termine della prima frazione di gioco è passata in vantaggio anche la Spal grazie alla rete di Fetfatzidis. Parità, invece, in Sudtirol–Perugia (1-1) e Ternana-Benevento (2-2). Reti inviolate, invece, sugli altri campi.

Ascoli – Bari 0-1

Brescia – Cagliari 0-0

Como – Modena 0-0

Frosinone – Venezia 1-0

Spal – Cittadella 1-0

Sudtirol – Perugia 1-1

Ternana – Benevento 2-2

Foto: Logo Serie B