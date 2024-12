Primi tempi Serie A: Sohm risponde a Coppola, parità tra Parma e Verona. Reti inviolate in Bologna-Fiorentina

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco del pomeriggio di Serie A. Al Tardini di Parma si va a riposo con il punteggio di 1-1. A sbloccare la gara sono gli uomini di Zanetti che trovano la via del gol con Coppola. Ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere e Sohm ristabilisce la parità. Al Dall’Ara si va a riposo con le reti inviolate dopo quarantacinque minuti di grande equilibrio e una rete annullata a Kean per posizione di fuorigioco.