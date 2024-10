Primi tempi Serie A: Sohm porta avanti il Parma sulla Juve (2-1). Reti inviolate in Atalanta-Monza

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide della serata di Serie A. Il Parma conduce 2-1 sulla Juventus. La sfida all’Allianz Stadium si apre con la rete del vantaggio degli uomini di Pecchia che sbloccano la gara con la rete di Del Prato. La risposta bianconera, però, non tarda ad arrivare con McKennie che riporta il punteggio in parità. Immediata, però, anche la reazione del Parma che torna in vantaggio grazie alla rete di Sohm, Reti inviolate, invece, tra Atalanta e Monza.

Foto: Twitter Serie A