Primi tempi Serie A: reti inviolate in Fiorentina-Torino e Napoli-Monza

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco di Napoli-Monza e Fiorentina–Torino. Partiamo dal Franchi dove si va al riposo sulla parità. A livello di occasioni meglio i granata che sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima, con un bel colpo di testa di Zapata e, poi, con Lazaro ma Terracciano è attento e chiude la porta in entrambe le occasioni. Nel finale arriva la grande occasione anche per la Fiorentina, ma Ikoné non riesce a sfruttare al meglio l’errore di Tameze facendosi murare da Milinkovic-Savic. Anche al Maradona il punteggio non si scosta dallo zero. Gli uomini di Mazzarri stanno tenendo in mano le redini dell’incontro ma non riescono a trovare via del gol. L’occasione più grande della prima frazione di gioco capita sui piedi di Zerbin, ma Di Gregorio è attento e respinge la conclusione dell’esterno.

Foto: Instagram Napoli