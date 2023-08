Primi tempi Serie A: Harroui apre, Politano e Osimhen la ribaltano(2-1). Parità tra Empoli e Verona (0-0)

Si sono appena chiuse le prime frazioni di gioco tra Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Si apre con il vantaggio del Frosinone la sfida dello Stirpe: il nuovo arrivato Cajuste commette fallo in area di rigore, nessun dubbio per l’arbitro Marcenaro che fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Harroui che non sbaglia e sigla il primo gol della stagione 2023-24. Al 24′ la risposta degli uomini di Rudi Garcia che trovano la rete della parità con Politano dal limite dell’area, non incolpevole Turati. Al 36′ il Napoli trova – momentaneamente – anche la rete del 2-1, ma il Var richiama Marcenaro per una posizione di fuorigioco nel corso dell’azione. Appuntamento con la rete del vantaggio solo rimandato. E infatti sarà Osimhen a regalare il 2-1 al Napoli. Al Castellani, invece, parte forte l’Empoli che si rende subito pericoloso con Caputo e la traversa colpita da Marin. Al 42′ un’altra grande occasione per i toscani, ma Gyasi calcia alto sopra la traversa a tu per tu con Montipò.

Foto: Instagram Napoli