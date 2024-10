Primi tempi Serie A: Zaccagni risponde a Esposito: 1-1 tra Lazio ed Empoli. Reti inviolate tra Bologna e Parma

Sono appena terminate le prime frazioni delle sfide delle 15.00 di Serie A. Parità all’Olimpico tra Lazio ed Empoli. Siamo al minuto 9′, quando i toscani si portano in vantaggio dopo un avvio che sembrava più favorevole ai biancocelesti: Pezzella riceve sulla sinistra e mette in mezzo, Provedel scivola nel tentativo di compiere un’uscita alta e non può nulla sul colpo di testa vincente di Esposito. In pieno recupero arriva la rete del pareggio firmata da Mattia Zaccagni che insacca di testa l’ennesimo cross di Nuno Tavares. Al Dall’Ara, invece, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0 tra Bologna e Parma.

Foto: twitter Lega Serie A