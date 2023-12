Primi tempi Serie A: Di Gregorio sbaglia, Beltran porta avanti la Fiorentina. Fazio risponde a Tomori: parità tra Salernitana e Milan (1-1)

Si sono appena chiuse le prime frazioni di gioco di Salernitana-Milan e Monza–Fiorentina. Partiamo dall’Arechi, dove si va al riposo con il punteggio in parità. I rossoneri passano in vantaggio alla rete di Tomori. Al 42′ la risposta degli uomini di Inzaghi con Fazio. All’U-Power Stadium, invece, la i viola conducono per 1-0 grazie alla rete di Beltran, complice l’errore di Di Gregorio.

Foto: Instagram Fiorentina