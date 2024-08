Primi tempi Serie A: Castellanos e Zaccagni ribaltano il Venezia (2-1). Reti inviolate in Cagliari-Roma

Si sono appena chiuse le prime frazione di gioco delle partite della serata di Serie A. La Lazio conduce per 2-1 all’Olimpico sul Venezia.. Gli ospiti la sbloccano dopo appena 4 minuti con Magnus Kofod Andersen, approfittando di un errore in uscita palla da parte di Rovella. Destro angolato e potente sul secondo palo che non lascia scampo a Provedel. La risposta dei biancocelesti arriva all’11’ con Valentin Castellanos. Il Taty approfitta di un grave pasticcio di Svoboda, che perde palla in impostazione da ultimo uomo e manda così di fatto l’avversario a tu per tu con Joronen. Al 43′ la Lazio completa la rimonta con la rete di Zaccagni su calcio di rigore conquistato da Castellanos. Parità a reti inviolate, invece, tra Cagliari e Roma.

Foto: Instagram Lazio