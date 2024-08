Primi tempi Serie A: Bonny porta avanti il Parma al Maradona. Il Milan conduce 1-0 sulla Lazio, a segno Pavlovic

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide delle 20:45 di Serie A. Il Parma conduce per 1-0 sul Napoli al Maradona. Dopo due legni, la squadra di Pecchia ha sbloccato il match con un calcio di rigore realizzato da Bonny, attaccante che si era procurato il penalty dopo una splendida percussione di Sohm: intervento falloso in area di Meret, portiere che poi non è riuscito a intercettare il pallone. All’Olimpico, invece, è avanti il Milan con la rete di Strahinja Pavlovic al 8′: colpo di testa del serbo sugli sviluppi di un corner calciato perfettamente da Pulisic dalla sinistra. È il primo gol in Serie A per l’ex Salisburgo.

Foto: sito Serie A