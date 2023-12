Primi tempi: Roma avanti 2-0 sullo Sheriff (Lukaku-Belotti). Fiorentina pari in casa del Ferencvaros

Conclusi i primi tempi delle gare delle 18,45 di Europa e Conference League.

La Roma sta facendo il suo contro lo Sheriff Tiraspol, vincere con un ampio margine di gol e poi vedere cosa fa lo Slavia Praga. Giallorossi avanti 2-0 con le reti di Lukaku e Belotti. Al momento però, sarebbero secondi nel girone visto che lo Slavia Praga sta asfaltando il Servette per 4-0.

Per la Fiorentina, basta non perdere in casa del Ferencvaros per qualificarsi al primo posto del girone di Conference League. Per ora i violi tengono lo 0-0 iniziale. Grana per Italiano che ha perso dopo 20 minuti Nico Gonzalez per infortunio.

Foto: Instagram Roma