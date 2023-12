Primi tempi: reti inviolate a Bologna e Torino

Si sono conclusi i primi tempi delle due sfide in programma alle 15:00 nel pomeriggio di Serie A. Nessun gol né al “Dall’Ara” tra Bologna e Atalanta, né allo stadio “Olimpico Grande Torino” tra Torino ed Udinese. Per i felsinei, occasioni per Saelemaekers e Ferguson, mentre la dea ha sfiorato il vantaggio con Lookman e Koopmeiners. Thiago Motta costretto al cambio con l’ingresso di Urbanski al posto dell’infortunato Ndoye. Nell’altra sfida, l’occasione più nitida capita all’Udinese, ma la rovesciata di Lucca non inquadra la porta.

Foto: Logo Serie A