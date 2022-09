Primi tempi: nessun gol tra Bayern e Barça. Kudus risponde a Salah (1-1). Brugge in vantaggio col Porto

Sono appena terminati i primi tempi della serata di Champions League. Nessuna rete tra Bayern Monaco e Barcellona: la prima frazione di gioco termina 0-0. Pari a reti bianche anche tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Anche tra Liverpool e Ajax regna la parità, a Salah risponde Kudus: 1-1. Il Brugge passa in vantaggio in casa del Porto grazie al rigore trasformato da Jutgla al 15′. Mentre l’Eintracht è passato in vantaggio col Marsiglia a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco con il gol di Lindstorm.

Foto: Logo Champions