Primi tempi: Napoli da 2-0 a 2-2(Ounas-Elmas). Roma avanti 2-0(Abraham-Mayoral)

Al 45′ il parziale tra Napoli e Leicester è di 2-2 . I partenopei partono subito forte, infatti dopo sette minuti i padroni di casa sono già in vantaggio grazie al gol di Ounas, che sfrutta benissimo l’assist di Petagna. A metà primo tempo, gli uomini di Spalletti raddoppiano con Elmas, ma pochi minuti dopo il Leicester accorcia le distanze con il gol di Evans. Il Napoli non riesce a reagire e al 33′ gli inglesi pareggiano grazie a Dewsbury-Hall.

La Roma, invece dopo i primi 45′ è avanti 2-0. I capitolini, come gli azzurri, vanno subito all’attacco e dopo 12 minuti passano in vantaggio con Abraham. I giallorossi, in controllo totale della partita, raddoppiano dopo la mezz’ora con Mayoral. Foto: Twitter Napoli