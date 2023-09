Primi tempi: Napoli avanti a Braga. Decide Di Lorenzo (1-0). Inter sotto in Spagna con la Real Sociedad (1-0)

Parte malissimo la Champions League dell’Inter: dopo quattro minuti i nerazzurri sono già sotto a San Sebastian, la Real Sociedad passa sull’ 1-0. A segno Brais Mendez, che approfitta di un clamoroso errore difensivo dei nerazzurri, in particolare di Batoni che sbaglia uno stop in area, palla per Mendez che si rotrova davanti a Sommer e lo batte. L’Inter ci prova costruisce qualcosa, ma è ancora lo Sporting Lisbona a provare a raddoppiare, sfiorando la rete con un colpo di testa di Le Normand. Poca Inter al momento, vantaggio meritato per gli spagnoli.

Nell’altra gara delle italiane, buon Napoli in casa del Braga in vantaggio grazie a un gol di Di Lorenzo al 46′. I campioni d’Italia costruiscono almeno 4-5 palle gol clamorose. Ma non sfruttano occasioni anche colossali. In particolare Osimhen, che sbaglia gol non da lui. Al 34′, rigore assegnato al napoli, per un fallo su Osimhen, ma l’arbitro al VAR cancella la decisione. Nel finale, chance anche per i portoghesi con Abel Ruiz che spreca una buona chance per trovare la rete. Nei minuti di recupero, su un calcio d’angolo per i campani, palla a Di Lorenzo che non sbaglia con un tiro di sinistro che si infila sotto l’incrocio. Napoli avanti all’intervallo.