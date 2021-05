Primi tempi: Milan e Juve avanti 2-0, Inter 2-1 sulla Roma. Muriel lancia l’Atalanta, Lazio 0-0

Si sono conclusi i primi 45′ delle sette gare del mercoledì sera, nel turno infrasettimanale valido per la 36a giornata di Serie A 2020-21.

Atalanta in vantaggio al Gewiss Stadium con il Benevento, decide un bel tocco di Luis Muriel su assist di Malinovskyi.

Il Milan è avanti 2-0 sul Torino, Theo Hernandez e Kessié su rigore i marcatori, 2-1 per l’Inter sulla Roma, reti di Brozovic e Vecino per i nerazzurri, accorcia le distanze Mkhitaryan.

Nessun gol tra Lazio e Parma all’Olimpico, al Mapei il Sassuolo si rende pericoloso in avvio e Buffon para un rigore a Berardi al 10′, poi la Juve ne fa due con Rabiot al 28′ e Ronaldo al 45′.

Ecco tutti i risultati:

Atalanta-Benevento 1-0 (Muriel 22′)

Bologna-Genoa 0-1 (Zappacosta 13′)

Inter-Roma 2-1 (Brozovic 11′, Vecino 20′, Mkhitaryan 31′)

Lazio-Parma 0-0

Sampdoria-Spezia 1-1 (Pobega 15′, Verre 32′)

Sassuolo-Juventus 0-2 (Rabiot 28′, Ronaldo 45′)

Torino-Milan 0-2 (Hernandez 19′, Kessié rig. 26′)

Foto: Instagram personale Muriel