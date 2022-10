Primi tempi: Lookman lancia l’Atalanta. Piatek e Carlos Augusto per il vantaggio di Salernitana e Monza

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 della 9a giornata di Serie A.

Nel big match di Udine, gara equilibrata e a ritmi elevatissimi tra i friulani e l’Atalanta. In vantaggio sono gli uomini di Gasperini per 1-0, grazie a un gol su una ripartenza al 36′ con Lookman. Un gol che farebbe volare al momento i bergamaschi a 23 punti e sarebbero ancora primim in attesa del Napoli.

Nelle altre gare vige il fattore campo. Il Monza è in vantaggio sullo Spezia, 1-0, con un gol di Carlo Augusto, che potrebbe valere la terza vittoria di fila per Palladino. Anche all’Arechi, la Salernitana è avanti 1-0 sul Verona con un gol di Piatek.

Foto: twitter Atalanta