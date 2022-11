Primi tempi: Lecce-Atalanta sul 2-1(Baschirotto, Di Francesco, Zapata). Sassuolo-Roma bloccata sullo 0-0

Sono appena terminati i primi tempi delle due sfide di Serie A delle 18:30. Al Mapei Stadium la Roma di Josè Mourinho continua a spingere ma senza trovare la via del gol. Partita priva di grandi emozioni. Gli emiliani si difendono con ordine e provano a ripartire. Il Lecce ne fa due in due minuti. Passa in vantaggio con un colpo di testa di Baschirotto e poco dopo aumenta le distanze con Di Francesco, che approfitta dell’errore di Okoli e sigla la sua prima rete stagionale. Accorcia le distanze Duvan Zapata al 40′ minuto alla sua prima da titolare dopo infortunio Primo tempo superficiale per la squadra di Gasperini che compie troppi errori in fase difensiva concedendo numerose palle gol al Lecce.

Foto: Twitter Atalanta