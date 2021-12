Primi tempi: Lazio avanti al Mapei con Zaccagni. Napoli-Empoli 0-0, Elmas colpisce un legno

Si sono conclusi i primi tempi dei due match delle 18 di questa domenica della 17a giornata di Serie A 2021-22.

Reti bianche al Maradona tra Napoli ed Empoli, out Zielinski a metà frazione per problemi respiratori, al suo posto Insigne. Un legno colpito da Elmas e altri lampi di Mertens, Lozano e Insigne per gli azzurri. Bravo Vicario in più di un’occasione, i toscani ripartono e provano a rendersi pericolosi quando il Napoli lascia libero un po’ di campo.

Al Mapei è Zaccagni a portare in vantaggio la Lazio sul Sassuolo dopo 6′, destro a botta sicura dal limite dell’area piccola e primo gol in biancoceleste per l’ex Verona. Scamacca colpisce un palo dopo la deviazione iniziale di Strakosha. Poi è Frattesi ad impegnare il portiere laziale. Foto: Twitter Lazio