Primi tempi: Lazio, 3-1 a Empoli con Milinkovic, Lazzari e Immobile. Atalanta, squillo di Muriel

Si sono conclusi i primi tempi dei posticipi del sabato sera della prima giornata di Serie A. Due gare che sono sotto il segno del “2”.

Ad Empoli, dopo una grande partenza dei toscani con un gol di Bandinelli, riscossa Lazio con le reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e il solito Immobile, nel ritorno di Sarri nel suo ex stadio.

Altra bella gara allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove l’Atalanta è in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol di Muriel. Ma i granata hanno reagito alla grande e solo un ottimo Musso per ora tiene ancora in vantaggio la Dea.

Foto: Instagram personale