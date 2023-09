Primi tempi: l’Atalanta conduce sul Cagliari. Decide Lookman. 1-0 anche la Fiorentina a Udine. Ancora gol Martinez Quarta

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 della quinta giornata di Serie A.

A Bergamo, una bella Atalanta conduce 1-0 sul Cagliari. Risultato anche stretto per la compagine nerazzurra, che ha stradominato i primi 45 minuti. con 4 chance clamorose per passare in vantaggio. Traversa di Lookman al 22′, lo stesso Lookman serve poi De Ketelaere per il vantaggio nerazzurro, annullato per fuorigioco. Qualche minuto dopo si cambiano i ruoli, assist del belga, rete del nigeriano, stavolta buono. Al 36′, grande chance per i bergamaschi per trovare il 2-0, miracolo di Radunovic su Ruggeri.

A Udine, la Fiorentina conduce 1-0, al primo tiro in porta con il gol di Lucas Martinez Quarta al minuto 32. Splendido lancio dal centrocampo di Bonaventura per il proprio difensore, in inedita proiezione offensiva e capace di trafiggere Silvestri grazie a un destro incrociato e sporco, angolato quanto basta per risultare letale. Udiense che nei primi 20 minuti aveva sprecato 3-4 palle gol clamorose, soprattutto quella di Thauvin, con un miracolo di Terracciano. Viola avanti all’intervallo.

Foto: Instagram Atalanta