Primi tempi: Kean porta in vantaggio la Juve. Genoa-Atalanta 0-0, Zapata ko

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare di Serie A di questa sera, anticipi della 19a giornata.

All’Allianz Stadium la Juventus ospita il Cagliari e sono di Kean le prime chance: prima un colpo di testa fuori, poi un palo. Lo stesso attaccante azzurro riesce a sbloccare la gara al 40′: strappo di Bernardeschi, tiro deviato che diventa un cross e Kean batte Cragno di testa. Si va al riposo con i bianconeri meritatamente in vantaggio.

A Marassi il Genoa affronta l’Atalanta ed è Zapata il primo a rendersi protagonista dopo cinque minuti, Sirigu risponde presente e manda in corner. Al quarto d’ora ci riprova il colombiano, poi Malinovskyi spara alto dal limite dell’area. Al 31′ è Koopmeiners a cercare il vantaggio con un bel sinistro in diagonale. Gasperini non è contento dei suoi, in più nel finale si fa male Zapata ed è costretto al cambio. Dentro Luis Muriel. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. Foto: Twitter Juventus