Primi tempi: Juve avanti all’Arechi grazie al bel gol di Dybala. Verona-Cagliari è 0-0

Si sono conclusi i primi 45′ delle due gare serali di questo martedì, anticipi del turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di Serie A 2021-22.

All’Arechi la Juve è in vantaggio sulla Salernitana grazie al bellissimo gol di Paulo Dybala, abile a sfruttare al meglio la triangolazione con Kulusevski e a battere Belec col mancino.

Il 2-0 firmato Chiellini viene annullato dopo il check del VAR per un fuorigioco di Moise Kean.

Al Bentegodi è 0-0 tra Verona e Cagliari, padroni di casa che spingono, ma i sardi non stanno a guardare e ci provano con Lykogiannis, Nandez e Keita.

Foto: Twitter Juventus