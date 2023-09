Primi tempi: Juve avanti 1-0 a Empoli (Danilo). Vlahovic sbaglia un calcio di rigore. Il Lecce conduce sulla Salernitana (1-0)

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare delle 20.45 in Serie A. La Juventus conduce 1-0 al Castellani sull’Empoli. Bianconeri che passano in vantaggio al 24′ con Danilo. Juve che insiste e al 40′ ottiene un calcio di rigore per un fallo su Gatti. Dagli 11 metri, Vlahovic sbaglia il calcio di rigore facendosi parare il tiro da Berisha.

Nell’altra gara, nel derby del Sud, il Lecce è in vantaggio 1-0 sulla Salernitana. Gol di Krstovic dopo 6 minuti che ha sbloccato la gara.

Foto: twitter Juve