Primi tempi: Joao Mario 3-Inter 0. Il Real ribalta il Napoli con Rodrygo e Bellingham (2-1)

Si sono conclusi i primi tempi delle due italiane impegnate in Champions questa sera. Serata fin qui amara per Napoli e Inter.

I campioni d’Italia sono sotto al Bernabeu per 2-1, dopo essere passati in vantaggio. E’ Simeone a regalare la rete del vantaggio agli azzurri al 9′, dopo un colpo di testa di Di Lorenzo, palla a Simeone, para il portiere, ma la palla era già entrata in rete.

La risposta del Real è veemente. All’11’, pareggia la squadra di Ancelotti con Rodrygo, destro a giro sotto l’incorocio, nulla da fare per Meret.

Real che continua a spingere e al 22′ ecco il gol del solito implacabile Bellingham, formato Pallone d’Oro, che segna la rete del 2-1 delle merengues. Gara ancora viva, però, al Bernabeu.

A Lisbona, crollo Inter contro il Benfica. Al momento è un secco 3-0 per i padroni di casa, già eliminati dalla coppa. Decide una clamorosa tripletta dell’ex discusso, Joaso Mario. Inter non pervenuta, bruttissimo primo tempo della compagine di Inzaghi.

