Primi tempi: Inter e Juve sull’1-1 in rimonta (Perisic e Alex Sandro). Barrow lancia il Bologna

Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21.

Al Picco è 1-1 all’intervallo tra Spezia e Inter, decidono i gol di Farias e Perisic. Anche la Juventus, in casa contro il Parma, inizia il match in svantaggio: Ronaldo non salta in barriera e la punizione di Brugman supera Buffon. Nel finale di primo tempo Alex Sandro fa 1-1. Barrow lancia il Bologna, al Dall’Ara si va al riposo sull’1-0 per la squadra di Mihajlovic sul Torino.

Spettacolo e tanti gol a Marassi tra Genoa e Benevento, dopo i primi 45′ il punteggio è fissato sul 2-2, sanniti avanti con Viola e Lapadula, raggiunti due volte dalla doppietta di Pandev.

Ecco tutti i risultati parziali:

Bologna-Torino 1-0

Crotone-Sampdoria 0-0

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 1-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-0

Foto: Twitter Inter