Primi tempi: Immobile e Pedro portano avanti la Lazio sulla Salernitana, Napoli-Hellas 1-1

Alle 18 sono scese in campo Lazio e Napoli, rispettivamente contro Salernitana e Hellas. All’Olimpico la gara si è sbloccata dopo 31′ a favore dei biancocelesti con il gol del solito Immobile che fa 161 nella storia del club. Il raddoppio è arrivato quattro minuti più tardi con un tiro piazzato di Pedro. Al Maradona la partita è invece più equilibrata. A passare in vantaggio è stato l’Hellas con un Simeone davvero in stato di grazia. Il pareggio dei partenopei non si è fatto attendere poco più tardi con Di Lorenzo, bravo a sfruttare un passaggio filtrante di Fabian Ruiz e a battere Montipò. Nel finale di primo tempo Osimhen ha sfiorato il gol del 2-1 ma la palla si è stampata sul palo.

FOTO: Twitter Lazio