Primi tempi: Il Milan rimonta il Cagliari, è 2-1 in Sardegna. Atalanta avanti a Verona. L’Empoli conduce sulla Salernitana

Si sono conclusi i primi tempi delle tre gare delle 18.30 della 6a giornata di Serie A.

Il Milan rimonta e ribalta il Cagliari in pochi minuti. Passano in vantaggio i padroni di casa con Luvumbo. L’angolano ruba palla ad Adli, scambia con Nandez e scarica un violento sinistro da posizione defilata, sul quale Sportiello non riesce a intervenire. Secondo centro per l’attaccante, fin qui unico marcatore dei sardi in questo campionato. Il Milan però reagisce. Al 40′ rimette tutto in parità Okafor, al primo gol in Serie A che permette ai rossoneri di trovare la rete del pareggio. Nel recupero, Theo Hernandez calcia, Radunovic para e si salva in corner. Dal calcio d’angolo, palla in mezzo, ed è Tomori a ribaltare la gara regalando il 2-1 ai rossoneri.

L’Atalanta è in vantaggio a Verona per 1-0. Per ora devide una rete di Koopmeiners al 13′. Bella giocata dei nerazzurri che ripartono dopo un contropiede interessante del Verona: Lookman dalla fascia sinistra serve per De Roon, che allarga sulla destra per Holm. Il terzino, invece di stoppare, lascia il corridoio a Koopmeiners, bravo a inserirsi come sempre. Diagonale di destro dell’olandese e palla all’angolino.