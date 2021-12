Primi tempi: Ibra e Messias lanciano il Milan in casa del Genoa. Napoli fermo sullo 0-0 col Sassuolo

Il Milan è in vantaggio a fine primo tempo in casa del Genoa per 2-0. I rossoneri sono passati al 10′ con un gol del solito Ibrahimovic, sempre decisivo. Sul finire di tempo, rete del 2-0 di Messias, al suo primo gol in Serie A con i rossoneri.

Pioli preoccupato, però, dalle condizioni di Kjaer, uscito in barella al 5′. Milan al momento di nuovo secondo, davanti all’Inter e a -1 dal Napoli.

Napoli ancora fermo sullo 0-0 dal Sassuolo a Reggio Emilia. Gara gradevole, ritmi alti, 3 parate importanti di consigli ma nel finale anche Ospina super su Ferrari. Foto: Twitter personale