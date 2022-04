Primi tempi: Fiorentina avanti a Napoli con Gonzalez. Atalanta sotto col Sassuolo (Traoré), ok l’Udinese a Venezia

Sono terminati qualche istante fa i primi tempi delle gare delle 15. Questi parziali: Napoli-Fiorentina 0-1, Sassuolo-Atalanta 1-0, Venezia-Udinese 0-1.

A Napoli, Fiorentina avanti grazie alla rete alla mezzora di Nico Gonzalez: cross di Biraghi, che Rrahmani respinge sui piedi dell’argentino abile a spedire in porta. Al 14′ era stato annullato un gol a Osimhen per un evidente fuorigioco.

In Emilia conduce uno scatenato Sassuolo grazie alla rete al 24′ di Traoré, bravo nel finalizzare un ottimo contropiede neroverde. L’ivoriano qualche minuto dopo ha sfiorato il raddoppio, con il suo tiro che ha centrato il palo.

A Venezia conduce l’Udinese con un rigore trasformato alla mezzora da Deulofeu.

FOTO: Instagram Nico Gonzalez