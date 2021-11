Primi tempi: Felipe Anderson risponde a Milik, 1-1 a Marsiglia. Bodo/Glimt in vantaggio all’Olimpico

Si sono conclusi i primi tempi di Marsiglia-Lazio e di Roma-Bodo/Glimt, gare valide per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. Dopo i primi 45′ la squadra di Sarri è sull’1-1: i francesi sono passati in vantaggio al 32esimo con la rete dal dischetto di Milik. Allo scadere ha poi ristabilito la parità per i biancocelesti Felipe Anderson. All’Olimpico il Bodo ha sbloccato la gara nel finale di primo tempo con un bellissimo gol di Solbakken. Mourinho&Co sono chiamati ad una reazione immediata nella ripresa.

FOTO: Twitter OM