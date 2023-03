Primi tempi Europa League: United-Betis, Perez risponde a Rashford (1-1). Parità a reti inviolate sugli altri campi

Si sono appena conclusi i primi tempi delle gare delle 21 di Europa League. Non si sblocca la gara tra Shakhtar Donetsk e Feyenoord, così come tra Siviglia e Fenerbahce. A Manchester, invece, passa in vantaggio lo United con Rashford, ma il Betis risponde con la rete di Perez al 32′.

Juventus – Friburgo 0-0

Manchester United – Betis 1-1 6’Rashford, 32’Perez

Shakhtar Donetsk – Feyenoord 0-0

Siviglia – Fenerbahce 0-0

Foto: Instagram Europa League