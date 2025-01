Primi tempi Europa League: Lazio sotto a Braga. Angelino porta avanti la Roma sull’Eintracht

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dell’ultima giornata della fase a campionato di Europa League. A Braga, la Lazio si trova a rincorrere dopo i primi quarantacinque minuti. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 6′ con la rete di Horta. Lungo possesso palla dei padroni di casa che trovano spazio sulla destra, Victor Gomez crossa basso e Ricardo Horta insacca nell’angolino basso col destro. All’Olimpico, invece, la Roma conduce per 1-0 contro l’Eintracht. I giallorossi hanno sbloccato la gara a ridosso della fine della prima frazione di gioco con Angelino. Traversone dalla trequarti di destra di Mancini a scavalcare la difesa avversaria, con Angelino che colpisce al volo con il mancino leggermente defilato sulla sinistra: la palla supera Trapp, con Tuta che non riesce a toglierla dalla linea di porta.

Foto: Instgram Europa League