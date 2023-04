Primi tempi Europa League: il Siviglia conduce 1-0 contro lo United. Leverkusen avanti 2-0 in casa dell’Union SG

Si sono appena chiusi i primi tempi delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il Siviglia conduce 1-0 in casa contro il Manchester United grazie alla rete di En Nesyri, complice l’errore in fase di costruzione di Maguire. Sembra ipotecare la qualificazione in Belgio il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Pari per entrambe le italiane. Di seguito tutti i parziali all’intervallo:

Roma – Feyenoord 0-0

Union SG – Bayer Leverkusen 0-2: 2′ Diaby, 38′ Bakker

Siviglia – Manchester United 1-0: 8′ En Nesyri

Sporting CP – Juventus 1-1: 9′ Rabiot (J), 20′ Edwards rig. (S)

Foto: Instagram Europa League