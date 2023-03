Primi tempi Euro2024: poker del Portogallo al Lussemburgo. Avanti anche Finlandia e Slovacchia

Sono appena terminati i primi tempi delle gare di qualificazione all’Europeo 2024. Nessun problema per il Portogallo contro il Lussemburgo: 4-0 al termine dei primi 45′. A segno Cristiano Ronaldo (doppietta), Joao Felix e Bernardo Silva. In vantaggio anche la Slovacchia contro la Bosnia-Erzegovina grazie alle reti di Mak e Haraslin. Infine, anche la Finlandia conduce in casa dell’Irlanda del Nord grazie alla rete di Kallman.

Irlanda del Nord – Finlandia 0-1

Lussemburgo – Portogallo 0-4

Malta – Italia 0-2

Slovacchia – Bosnia-Erzegovina 2-0

Foto: Instagram Euro2024