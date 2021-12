Primi tempi: doppio Kessie, 2-1 a Empoli. Sorpresa a Napoli: 1-0 Spezia, autogol di Juan Jesus

Si sono conclusi i primi tempi dell’ultima giornata del 2021 della Serie A.

Il Milan è in vantaggio 2-1 in casa dell’Empoli. Per i rossoneri ha aperto Kessie, poi pareggio di Bajrami e nel finale nuovo vantaggio dei rossoneri con la doppietta di Kessie, che ha segnato grazie ad una papera di Vicario al 42′.

Nell’altra sfida, clamoroso al Maradona, lo Spezia è in vantaggio 1-o sul Napoli al 45′, con un’autorete di Juan Jesus.

Foto: Twitter Milan