Primi tempi: cucchiaio di Vlahovic, Fiorentina avanti 1-0 sulla Juve. Reti bianche tra Inter e Verona

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15, valide per la 33a giornata di Serie A 2020-21.

Al Franchi la Fiorentina è avanti 1-0 sulla Juventus, calcio di rigore causato da un tocco di mano di Rabiot, concesso dopo un check al VAR da Massa e segnato da Vlahovic con un morbido cucchiaio. I Viola avevano già sfiorato il vantaggio con Pulgar, conclusione da fuori area che con una deviazione diventa imparabile per Szczesny, ma è il palo a negare il gol al centrocampista. Nel finale di tempo chance per Ramsey, che, dopo una splendida azione corale dei bianconeri, a tu per tu con Dragowski mette di poco a lato.

Reti bianche a metà gara tra Inter ed Hellas Verona a San Siro: chance mancata da Lautaro Martinez dopo soli 3′, poi gli scaligeri rischiano l’autorete con Magnani e alla mezz’ora mettono paura ad Handanovic con un tiro di Bessa, Barak non arriva sulla respinta.

Foto: Twitter Fiorentina