Primi tempi: Chiesa-Vlahovic-Rabiot, Juve avanti 3-0 a Udine. Il solito Immobile trascina la Lazio a Lecce (1-0)

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare di questa sera, per la prima giornata di campioanto.

La Juventus è in vantaggio a Udine per 2-0. Vantaggio immediato per i bianconeri con Chiesa, dopo due minuti, con un detro da fuori. Il raddoppio al 20′ con Vlahovic su calcio di rigore. Udinese che ha provato a reagire, ma la Juve ha coperto bene, rischiando qualcosina, ma tutto sommato controllando la gara con merito. Nei minuti di recupero, ottima azione dei bianconeri, cross di Cambiaso in mezzo, uscita da rivedere per Silvestri e Rabiot di testa insacca il tris bianconero.

A Lecce, il solito Immobile trascina la Lazio, in vantaggio 1-0 grazie a un gol del capitano al 26′.

Foto: Instagram Juventus