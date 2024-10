Primi tempi Champions: Sesko porta avanti il Lipsia sulla Juve. Liverpool conduce 1-0 sul Bologna

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco della serata di Champions League. Inizio da dimenticare per la Juventus che perde in meno di dieci minuti Bremer (infortunio al ginocchio) e Nico Gonzalez (problema muscolare). E al 30′ il Lipsia passa in vantaggio con la rete di Sesko dopo una grande ripartenza. Gulacsi si salva su una deviazione ravvicinata di Vlahovic e il pallone giunge velocemente a metà campo. Openda serve in profondità Sesko, che, giunto in area di rigore e non seguito da Cambiaso, controlla e scarica col sinistro sotto la traversa. Ad Anfield, invece, il Liverpool conduce 1-0 sul Bologna. Il primo squillo della gara, però, è dei rossoblu con la rete di Dallinga, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. E al 12′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Momo Salah da destra crossa sul secondo palo, Mac Allister si inserisce perfettamente e da due passi insacca.

Foto: Instagram Lipsia