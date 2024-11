Primi tempi Champions: poker Atalanta allo Young Boys. Inter avanti 1-0 contro il Lipsia

Sono appena terminate le prime frazioni della serata di Champions League. A San Siro l’Inter conduce per 1-0 contro il Lipsia grazie all’autorete di Lukeba. Punizione battuta tesa dentro da Dimarco, tocco maldestro del calciatore del club tedesco che mette nella sua porta. Arriva anche una brutta notizia per Simone Inzaghi che è costretto a rinunciare a Benjamin Pavard per infortunio. In Svizzera, invece, l’Atalanta è avanti per 4-1 in casa dello Young Boys. Apre le marcature la prima rete europea di Mateo Retegui, ma la risposta degli svizzeri non tarda ad arrivare con Ganvoula. Ma al 28′ la squadra di Gasperini torna avanti grazie alle reti di De Ketelaere, Kolasinac e di Retegui che firma la sua doppietta personale.

Foto: Instagram Atalanta