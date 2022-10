Primi tempi Champions: parità tra PSG e Benfica. City e Dortmund a valanga, Real in vantaggio sullo Shakhtar

Sono appena terminati i primi tempi di Champions League delle partite delle 21. Pari tra Paris Saint-Germain e Benfica: a Messi “risponde” l’autogol di Danilo. Nessun problema per il Manchester City contro il Copenhagen (3-0), così come per il Borussia Dortmund in casa del Siviglia (0-3). La coppia brasiliana Vinicius Jr e Rodrygo porta avanti il Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk: 2-1.

Chelsea-Milan 1-0

Juventus-Maccabi Haifa 1-0

Benfica-Paris Saint-Germain 1-1

Manchester City-Copenhagen 3-0

Siviglia-Borussia Dortmund 0-3

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1

Foto: Champions League Twitter