Primi tempi Champions: pari tra Maccabi e Benfica, Chelsea avanti con Zakaria. Siviglia in vantaggio a Manchester

Sono appena terminati i primi tempi delle ultime partite in programma per la fase a gironi di Champions League. Partiamo dai gironi delle italiane. Il Chelsearibalta il vantaggio della Dinamo Zagabria con il gol di Zakaria: 2-1 all’intervallo. Pari invece in Israele tra Maccabi e Benfica. A sorpresa, il Siviglia è in vantaggio a Manchester contro il City. Pari, infine, tra Copenhagen e Borussia Dortmund.

Chelsea – Dinamo Zagabria 2-1

7′ Petkovic (D); 18′ Sterling (C); 30′ Zakaria (C)

Copenaghen – Borussia Dortmund 1-1

23′ T. Hazard (B); 41′ Haraldsson (C)

Juventus – PSG 1-1

13′ Mbappe (P); 39′ Bonucci (J)

Maccabi Haifa – Benfica 1-1

20′ Ramos (B); 26′ rig. Chery (M)

Manchester City – Siviglia 0-1

31′ Mir

Milan – Salisburgo 1-0

14′ Giroud