Primi tempi Champions: palo di Demirovic, reti inviolate tra Juve e Stoccarda. Parità tra Aston Villa e Bologna (0-0)

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco di questo martedì di Champions League. All’Allianz Stadium, tra Juventus e Stoccarda si va al riposo sullo 0-0. Le occasioni più pericolose della prima frazione arrivano dai tedeschi. Il primo brivido arriva con il palo colpito da Demirovic: Millot serve Demirovic, conclusione al volo con destro e Perin tocca quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo. Al 41′ è Undav a sfiorare il vantaggio, ma Perin salva tutto. Non si sblocca neanche la sfida in Inghilterra tra Aston Villa e Bologna. Gli uomini di Italiano si rendono subito pericolosi con Dallinga, ma il Dibu Martinez si supera e neutralizza la conclusione del centravanti olandese. Con il passare dei minuti crescono gli inglesi, ma Skorupski è attento e risponde presente.

