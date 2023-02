Primi tempi Champions: nervosismo e parità tra Inter e Porto (0-0). Mahrez porta avanti il City contro il Lipsia (1-0)

Sono appena terminati i primi tempi delle sfide delle 21 di Champions League. Partiamo da San Siro, dove regna la parità. Il primo squillo è nerazzurro, all’11’, quando Lautaro Martinez non riesce a sfruttare al meglio il cross dalla sinistra di Dimarco. Al 18′ è ancora l’Inter a rendersi pericolosa con Calhanoglu che impegna Diogo Costa che deve alzare il tiro del turco sopra la traversa. Al 37′ arriva la prima occasione anche per il Porto con Galeno che non sfrutta la respinta di Onana dopo il tiro Grujic. Nervosismo sul finale di primo tempo: prima il contatto in area di rigore tra Darmian e Galeno ma per l’arbitro non è calcio di rigore. Poi il testa a testa tra Dimarco e Otavio, entrambi ammoniti, a causa di una rimessa non restituita all’Inter. Ma l’occasione più grande del primo tempo arriva in pieno recupero: punizione calciata da Dimarco dalla destra, Bastoni anticipa la difesa portoghese sul primo palo ma Diogo Costa non si fa sorprendere compiendo un’autentica prodezza. Alla Red Bull Arena, invece, conduce il Manchester City grazie alla rete di Riyad Mahrez al 27′.

Foto: Instagram Inter