Primi tempi Champions: Lille avanti 1-0 sul Bologna. Reti inviolate in Aston Villa-Juventus

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco della serata di Champions League. In Inghilterra è ancora tutto bloccato tra Aston Villa e Juventus: si va a riposo con le reti inviolate. La prima conclusione del match è degli inglesi, con Torres che però di testa da angolo non centra la porta difesa da Di Gregorio. Attorno al ventesimo prova ad accendersi Yildiz, impreciso al tiro dopo una buona serpentina in solitaria. Nessuna delle due squadre vive un gran momento di forma e la tensione si vede anche nei tanti errori tecnici in campo. Per un altro quarto d’ora succede poco, al 37′ poi la palla buona per Watkins in area, ma Di Gregorio sfodera i riflessi. E sul corner seguente ci mette la testa Gatti su Cash per evitare il peggio. La gara si accende in pochi istanti e sul fronte opposto si fa vedere anche Weah, che calcia però senza precisione. Brivido Juve a inizio recupero: calcio di punizione dal limite di Digne che sbatte sulla traversa. Al Dall’Ara, invece, il Bologna è costretto a inseguire il Lille. I rossoblu partono bene e trovano la rete con Dallinga, ma il VAR annulla la rete dell’olandese per posizione di fuorigioco. Dallinga non è fortunato in questo avvio di stagione con i rossoblu: terzo gol annullato dopo quello contro il Liverpool e la Roma. La gara si sblocca nel finale di primo tempo: al 44′ passano in vantaggio i francesi con la rete di Mukau.

