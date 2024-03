Primi tempi Champions League, il City conduce 3-1 sul Copenhagen. Reti inviolate tra Real Madrid e Lipsia

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide di Champions di questa sera. I Manchester City che, dopo il 3-1 dell’andata, conduce per 3-1 contro il Copenhagen tra le mura dell’Etihad. Una partita che si è messa subito in discesa per gli uomini di Guardiola con la rete di Akanji al 5′ e il raddoppio di Alvarez al 9′. Al 29′, però, è arrivata anche la risposta degli ospiti con la rete di Elyounoussi. In pieno recupero arriva anche la rete di Haaland che fissa il risultato sul 3-1 a pochi minuti dall’intervallo. Al Santiago Bernabeu, invece, reti inviolate tra Real Madrid e Lipsia, con i Blancos che cercano di tenere i ritmi bassi per difendere il vantaggio per 1-0 dell’andata. Il club Red Bull, invece, cerca di spingere a caccia del gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. Un rullino della gara non particolarmente gradito dai tifosi del club di Madrid che fanno sentire il loro disappunto con piogge di fischi a più riprese.

Foto: Instagram Manchester City