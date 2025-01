Primi tempi Champions: Inter e Bologna in vantaggio. Juve e Milan costrette a rincorrere, reti inviolate tra Barcellona e Atalanta

Sono appena terminate le prime frazioni dell’ultima giornata di Champions League. L’Inter conduce 2-0 sul Monaco a San Siro. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 3′ con il rigore trasformato da Lautaro Martinez. Già in vantaggio nel risultato e negli uomini, i nerazzurri di Simone Inzaghi passano sul 2-0 a un quarto d’ora dall’inizio. Doppietta per Lautaro Martinez. Avanti anche il Bologna in casa dello Sporting CP grazie alla rete di Pobega. La Juventus, invece, si trova a ricorrere dopo la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium. Dopo aver perso Pierre Kalulu per infortunio al 16′, i bianconeri hanno subito gol pochi istanti dopo. A sbloccare la gara è la rete di Pavlidis al 16′. Si trova a rincorrere anche il Milan in casa della Dinamo Zagabria. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 19′ con la rete di Baturina. E al 36′ i rossoneri rimangono anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Musah. Infine, reti inviolate tra Barcellona e Atalanta. Ma i bergamaschi hanno trovato il vantaggio per un momento con Davide Zappacosta, ma il VAR ferma tutto per fuorigioco.

Foto: Instagram Inter