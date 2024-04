Primi tempi Champions: il City apre, il Real la ribalta (2-1). Il Bayern conduce per 2-1 sull’Arsenal

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco della serata di Champions. Al Santiago Bernabeu il Real conduce per 2-1, ma a sbloccare la gara sono stati i Citizens con la rete dopo appena 2′ di Bernardo Silva. Ma la reazione degli uomini di Ancelotti è immediata e in due minuti la ribaltano con l’autorete di Ruben Dias al 12′ e la rete di Rodrygo al 14′. All’Emirates Stadium, invece, conduce il Bayern Monaco sull’Arsenal. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo 12′ con la rete di Saka, ma Gnabry e il rigore di Kane hanno ribaltato il punteggio in favore dei bavaresi.

