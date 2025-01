Primi tempi Champions: Dortmund in vantaggio a Bologna. Reti inviolate tra Bruges e Juve

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco della serata di Champions League. Il Bologna si trova a rincorrere il Borussia Dortmund dopo la prima frazione di gioco al Dall’Ara. I tedeschi sono passati in vantaggio al 15′ con il rigore trasformato da Guirassy dopo che la trattenuta di Holm su Anton. Al 35′ arriva anche la tegola per Italiano: problema muscolare per Orsolini e cambio forzato per i rossoblu. Reti inviolate, invece, a Bruges. Nessun tiro in porta o occasioni pericolose, solo due conclusioni larghe di Jutglà e Douglas Luiz.

Foto: Instagram Inter